Боевики ИГИЛ уничтожили всемирно известный Тетрапилон

Боевики террористической группировки «Исламское государство» разрушили всемирно известный Тетрапилон в Пальмире. Также уничтожена часть Римского театра. Об этом сообщает Объединенная сирийская телерадиокомпания ORTAS.

Ранее, 18 января, сообщалось, что террористы перебрасывают в город большое количество взрывчатки.

«Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.