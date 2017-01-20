 

Асад о президентских выборах

 

Досрочные выборы президента Сирии или дата предстоящих голосований не будут обсуждаться на ближайших переговорах с оппозицией, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью японскому телеканалу TBS.

"Отставка президента, как и его избрание, — вопрос национальный и касается каждого сирийца…, поэтому это не обсуждается с оппозицией или каким-либо сторонним государством… Это сирийский вопрос, связанный с Конституцией. Дата выборов или досрочное их проведение не на столе переговоров сейчас", — сказал президент.

Асад отметил, что он как глава государства не сбежал, когда Сирия столкнулась с угрозами. По его словам, во время кризиса глава государства обязан взять дела в свои руки и решать кризис, и лишь после этого может сказать, хочет ли он уйти или остаться, и тогда сирийский народ сможет сказать свое "за" или "против".

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