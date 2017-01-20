Лапшина везут в Баку

Заместитель Генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче блогера Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, установил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны, пишет армянское издание «Айсор.Ам».

В выдержке из постановления, в частности, говорится, что просьба об экстрадиции А.Лапшина удовлетворена.

«Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Беларусь организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии», - говорится в постановлении.