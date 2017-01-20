 

Лукашенко ищет замену российской нефти

 

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко, передает БЕЛТА.

«Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами»,  заявил глава государства.

Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года.

«И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически»,  сказал Лукашенко.

«Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси»,  добавил глава государства.

Напомним, глава Беларуси в ходе визита в Баку говорил о сотрудничестве с Азербайджаном в нефтяной сфере.

«Беларусь готова сотрудничать с Азербайджаном в нефтяной сфере на долгую перспективу, — заявил тогда Александр Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.  Если у вас есть интерес на рынке в Европе, да и не только в Европе, давайте сядем и договоримся. Мы готовы на долгую перспективу работать с Азербайджаном в случае договоренности».

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