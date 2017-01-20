Кубинская семья, погибающая в Армении, просит о помощи Дональда Трампа

Кубинская семья, которая из-за действий мошенников оказалась в Ереване и не может покинуть страну, надеется, что новый президент США Дональд Трамп поможет ей и сотне других кубинцев.

В дополнение ко всем злоключениям семьи Моники Рейес в Армении, о которых haqqin.az уже рассказывал, пришла неприятная весть из Белого Дома. Администрация пока еще действующего президента США Барака Обамы в январе неожиданно отменила политику, в рамках которой кубинцам, прибывшим в страну без визы, предоставлялся вид на жительство. Изменения уже вступили в силу. Это сделано для того, чтобы предотвратить наплыв мигрантов, которые, если бы политика еще продолжала действовать какое-то время, попытались бы массово проникнуть в США.

В Гаване приветствовали этот шаг американских властей. Кубинские чиновники на протяжении многих лет добивались прекращения действия политики, известной как «мокрые ноги, сухие ноги» и введенной в 1995 году. Гавана согласилась вновь принимать кубинских беженцев, выдворенных из США. Депортация кубинцев уже началась.

«Отмена политики «мокрые ноги, сухие ноги» стала для Моники Рейес и ее семьи как ушат холодной воды, которая оказалась даже холоднее, чем зима в Ереване», - сообщает Univision.

Напомним, что haqqin.az уже не раз обращался к многострадальной истории кубинской семьи. Монике Рейес и пяти членам ее семьи было обещано за 48 тысяч долларов помочь перебраться в США. Планировалось, что с Кубы они отправятся в Россию, а оттуда поедут в Армению, где им должны были вручить фальшивые паспорта Коста-Рики. После этого семья, решившая сбежать от кубинского режима, смогла бы отправиться в Австрию, Германию, затем в Мексику и уже оттуда в США. Но новых паспортов кубинцы не получили и в результате застряли в Армении, где вскоре истек срок их виз. И они до сих пор не могут покинуть страну.

Семья состоит из 36-летнего Йоэля Родригеса, его жены 31-летней Моники Рейес, двух детей – 11-летнего Кевина и 6-летней Карлиты, а также матери Моники - Элизабет Кабреро - и ее мужа Луиса Мигеля Кабреро.

Кубинская семья мечтает покинуть Армению, где она живет в ужасных условиях, почти без денег, страдая от холода и голода. В холодном жилище семья вынуждена спать на полу, так как там недостаточно места. Денег у кубинцев хватает только на это жилье и на покупку какой-нибудь еды. Чтобы иметь средства для пропитания, члены семьи принялись искать возможность заработать в Армении, но из-за нелегального статуса они могли найти лишь тяжелую и низкооплачиваемую работу.

Кроме того, Моника заявила, что армяне, которые обманули их, находятся в Ереване и угрожают семье. Они заявили кубинцам, что украдут их детей, если те пожалуются на них властям.

Вернуться на Кубу семья Моники не может, так как там оказывается давление на ее отчима из-за того, что он поддерживает оппозицию. К тому же на Кубе им негде жить — семья продала дом, чтобы заплатить за поездку.

Для сбора средств для кубинской семьи проводится кампания GoFundMe. Собрано уже более 4 тысяч долларов. Но куда им теперь ехать, если Обама закрыл дорогу в США кубинцам, решившим покинуть остров?

«Теперь ожидания всех кубинцев, которые в поисках свободы покинули Родину, связаны с тем, что скажет Дональд Трамп, - говорит Моника Рейес. – Наша единственная надежда заключается в том, что Трамп отменит решение Обамы или сделает исключение для тех, кто уже покинул Кубу. Многие из этих людей сейчас находятся на мексиканско-американской границе. Они распродали все, что у них есть, чтобы попасть в США».

Но действия Трампа сейчас сложно спрогнозировать. В ходе избирательной компании он обещал, что его политика по отношению к Кубе будет диаметрально противоположной политике, которую вел Обама. А на прошлой неделе он заявил, что примет выгодное для кубинских мигрантов решение в ближайшее время, но сначала ему надо проконсультироваться со своими советниками и с представителями кубинско-американского сообщества, которому он частично обязан победой на выборах в штате Флорида.

Важное значение будет иметь и реакция влиятельных американских конгрессменов кубинского происхождения. Некоторые из них достаточно резко осудили изменения в миграционной политике, а другие высказали достаточно умеренную позицию.

Для кубинской семьи в Армении существует также вариант с переездом в Канаду. Там христианская организация делает все возможное, чтобы Канада приняла настрадавшихся кубинцев, проживающих в Ереване без документов.

«Наша жизнь стала серо-черной, - говорит Моника Рейес. – У нас уже нет желания бороться и жить. Мы покинули одну тюрьму, но оказались в другой. Пожалуйста, подарите нам свободу!».