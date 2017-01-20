Министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в своем интервью ереванскому агентству Медиамакс разочаровал армян, передает haqqin.az.

Армянские журналисты поинтересовались у Себастьяна Курца в связи с участием «НКР» в переговорном процессе, мол, может, стоит Нагорному Карабаху дать право голоса?

Ответ действующего председателя ОБСЕ был однозначен: «Переговоры ведут президенты Армении и Азербайджана под эгидой сопредседателей Минской группы, и все заинтересованные стороны представлены в данном формате».

Далее Курц добавил, что сопредседатели периодически посещают Нагорный Карабах. Кроме того, «в этом году исполнится 10 лет с тех пор, как «Мадридские принципы» впервые легли на стол переговоров. Они включают все элементы всестороннего урегулирования вопроса. Когда мы придем к окончательному соглашению, будет важно убедиться, что учтены интересы всех заинтересованных армян и азербайджанцев».

Словом, участие армян Нагорного Карабаха в переговорном процессе в ОБСЕ даже теоретически не рассматривается.