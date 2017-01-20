Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Баку и Москва успешно ведут переговоры о поставках самых современных российских систем вооружения в Азербайджан.

«Да, мы ведем переговоры по новым закупкам. Вам лучше известно, насколько развита российская военная промышленность. Мы заинтересованы в основном в самом современном оборонном вооружении, новых разработках. Это касается и вертолетной техники, и систем защиты — весь комплекс. Это перманентный процесс», — отметил глава государства.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что есть хорошие перспективы новых оружейных контрактов между Баку и Москвой.

В ноябре прошлого года Россия и Армения заключили договор о формировании объединенной армяно-российской группировки. Заключение этого договора было неоднозначно воспринято в экспертном сообществе. С учетом размещения оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Армении многие аналитики выразили обеспокоенность относительно изменения баланса сил на Южном Кавказе в пользу Армении.

Однако в последние месяцы, особенно после апрельской войны, Россия отдает прерогативу паритета во взаимодействии со своими партнерами на Южном Кавказе, внося определенность в свои планы и ставя об этом в известность Баку и Ереван. Новая война в Нагорном Карабахе на нынешнем этапе и в обозримой перспективе решительно противоречит интересам Москвы. Держа закавказское направление в сфере повышенной активности своей политики, Москва старается поддержать паритет на Южном Кавказе. И именно в этом ключе следует рассматривать новость о новых оружейных контрактах между Россией и Азербайджаном.

Как мы неоднократно писали, официальный Баку проявляет предметный интерес к покупке оперативно-тактических ракетных комплексов. Баку даже начал активные переговоры с несколькими странами-союзниками о покупке, а также налаживании производства в Азербайджане баллистических ракет дальностью 500 километров. Среди этих стран — Беларусь, Украина и Пакистан.

Вполне возможно, что среди новых оружейных контрактов есть и соглашения о поставках российских оперативно-тактических ракет Азербайджану. Во-первых, поставки такого вооружения выглядят логичными в свете политики Москвы в поддержании паритета между Ереваном и Баку. А во-вторых, Азербайджан — надежный партнер, который, в отличие от Армении, всегда исправно платит по своим счетам, и Москве невыгодно отдать такой перспективный рынок своим конкурентам. Особенно учитывая значительно возросшее военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем.

Конечно, поставки такого вооружения вызовут волну возмущения в Ереване, традиционно обвиняющем Москву в сближении с официальным Баку.

Армянские власти в последнее время стали все настойчивее обозначать недовольство поставками российских вооружений и военной техники в Азербайджан.

Однако у России могут быть собственные претензии к союзнику, который дает этому некоторые поводы. Так, если в Ереване не в восторге от потока российского вооружения в Азербайджан, то в Москве тоже не воодушевлены, например, участием армянских военнослужащих в натовских учениях на грузинской территории.

17 января 2017 года в школе горной подготовки в Сачхере (регион Имерети) в Грузии стартовали учения, в которых принимают участие военнослужащие из Литвы, Франции, Грузии и Армении. Здесь следует отметить, что школу горной подготовки в Сачхере основали в 2004 году. В 2010 году по решению Североатлантического совета НАТО школе присвоили статус центра образования и подготовки НАТО по программе «Партнерство во имя мира» (Partnership for Peace). То есть войска стратегического союзника Москвы тренируются с войсками НАТО, целенаправленно увеличивающего свое военное присутствие на границах России.

С учетом всего вышеуказанного нельзя исключать того, что Москва поставит Баку все необходимые системы вооружения, в том числе и ракетное оружие. А то, что Баку интересует именно самое передовое и качественное вооружение, сомневаться не стоит.

Свидетельством служат российские «Солнцепеки», танки Т-90, РСЗО «Смерч», ПЗРК «Тор», израильский «Железный купол», ударные беспилотники и многое другое. Похоже, у Еревана есть все основания для паники…