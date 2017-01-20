Смертоносный «Боярышник» на витринах в Баку?

Смертоносный «Боярышник», жертвами которого в России стали почти 80 человек, как оказалось, был в продаже и в Азербайджане. И оповестили об этом население страны не Минздрав и не Министерство экономики и промышленности, в ведении которого сейчас и сфера торговли, а пользователи соцсетей. Спиртосодержащий лосьон до последнего времени свободно продавался в наших хозяйственных магазинах.

А между тем в декабре минувшего года российские телеканалы буквально трезвонили о массовых отравлениях суррогатным алкоголем в Иркутске, а затем и в некоторых других городах страны.

Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате. Умерли 78 человек, пострадали еще 123. Жидкость была изготовлена в Петербурге, но пока на это указывает только информация на этикетке «Боярышника», согласно которой изготовителем «концентрата для принятия ванн» является ООО «Легат», расположенное в Санкт-Петербурге. Следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), продолжается.

То, что «Боярышник» мог продаваться и в Азербайджане, не исключает и глава Общества свободных потребителей (ОСПА) Эюб Гусейнов.

«Это вполне возможно, поскольку в нашей стране должным образом не соблюдаются права потребителей. Так что появление сомнительного товара в нашей стране не исключено. Вместе с тем информации, что кто-то отравился этим лосьоном, у нас нет. Благо ситуация с алкоголизмом в нашей стране стоит не так остро, как, к примеру, в той же России. Там это действительно бич, тем более сейчас, когда цены растут, а любителей выпить меньше не становится. Если раньше такой российский потребитель шел в магазин и покупал самую дешевую водку, то сегодня из-за дороговизны он вынужден покупать что-то более доступное, в частности стеклоомыватели импортного производства, содержащие так называемые непищевые спирты.

Однако и к нам поступали сигналы, что водка какая-то странная, от нее, мол, очень тянет в сон. Ходили даже слухи, что в этот алкогольный напиток производители добавляют «для крепости» димедрол. ОСПА довело все эти жалобы до сведения соответствующих органов на предмет тщательной экспертизы. Вообще же любой товар, завезенный в страну, нужно особо проверять», — считает эксперт.

В Минздраве страны подтвердили, что случаев отравления пресловутым «Боярышником» в Азербайджане не зафиксировано.

«Более того, в последнее время вообще не было отмечено ни одного инцидента с какими бы то ни было спиртосодержащими препаратами. Вообще же все такие средства у нас проходят строгую проверку», — отметили в Минздраве.