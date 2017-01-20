Турция надеется на экстрадицию Фетхуллаха Гюлена из США

Анкара надеется, что США осуществят экстрадицию обвиняемого в причастности к попытке военного переворота в Турции Фетхуллаха Гюлена в период президентского правления Дональда Трампа. Об этом в интервью Washington Post сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Решение властей США отказать в экстрадиции Гюлена способствовало появлению в Турции антиамериканских настроений. США должны восстановить доверие Турции», - сказал Чавушоглу.

Ранее советник новоизбранного президента США Дональда Трампа, Майкл Флайн, сказал, что движение Фетхуллаха Гюлена маскируется под видом умеренного ислама, но на самом деле сторонники движения скрывают свои истинные намерения.

Министерство юстиции Турции официально потребовало от США ареста Фетхуллаха Гюлена.