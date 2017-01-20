И даже в ЦРУ озеро Севан называли Göyçə

У наших соседей на некоторое время возникла дилемма: сказать в очередной раз об уникальности Армении и армян или нет? Речь идет о рассекреченных документах ЦРУ США, в которых, как отмечается, содержатся данные как раз об «уникальности Армении». Ведь что может быть круче: именно в Армении якобы была создана первая советская атомная бомба.

Пересилило желание показать свою уникальность. Ну а чего же, доллар создавали, бетономешалку создавали, египетские пирамиды строили. Осталось добраться до древнего армянского атома. И тут ЦРУ помогает, рассекретившее свои архивы. Однако есть нюансы, о которых армянской стороне стоило бы раньше подумать.

Но обо всем по порядку. В рассекреченном документе говорится, что Лаврентий Берия, который руководил проектом по созданию атомного оружия в СССР, якобы остановил свой выбор на Армении.

В частности, как отмечается в документе, выбор пал на территорию близ озера Севан, расположенного на 2225 м над уровнем моря. Там и решено было строить завод по созданию ядерного оружия.

Сообщается также, что в январе 1948 года ядерные объекты на территории Армении получали поставки урана из Саксонии и Чехословакии, а уже в июле 1949 года была разработана первая атомная бомба.

Ядерное оружие было испытано на Урале, за 100 километров от города Магнитогорск. В сентябре 1949 года официальные Вашингтон и Лондон признали факт испытания советской ядерной бомбы. Позже другие экземпляры были законсервированы в Кузнецке на глубине 500 метров.

В докладе говорится, что работами по созданию бомбы руководил профессор Аракелян, один из школьных товарищей Микояна.

Возвращаясь к документу, озеро почему-то называется не Севан, а Гёйча – ЦРУ использовало изначально азербайджанское название. Вряд ли американскую разведку можно обвинить в любви к Азербайджану, просто использовалось то, основное название водоема, когда рядом жили азербайджанцы.

Издание Armrus попыталось дезавуировать тюркское название, заявив, что в тексте много опечаток. Мол, вместо горы Арагац (Алагяз) упоминается гора Арарат, указывается «туркоязычное название озера Севан – Гокча». Высота Севана над уровнем моря обозначена 7,300 футов, что примерно равно 2225 м. Однако на данный момент, согласно Википедии, высота поверхности озера над уровнем моря составляет всего 1900 м.

Простите, но если дезавуируется такая значительная часть текста, касающаяся топонимов, высоты над уровнем моря, это означает только одно – текст «скомпрометирован» (если использовать терминологию спецслужб). Тогда не стоит верить всему тексту, не так ли? Или верить ему и признать, что на момент подготовки отчета ЦРУ азербайджанские топонимы в Армении оставались основными?

Тут вспоминается яркое высказывание российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, который несколько лет назад на публике вспомнил не очень приличный, но популярный еще со времен СССР анекдот: «Или крест сними, или трусы надень». Острословие Рогозина сейчас очень даже к месту.