 

В России дали добро на строительство «Турецкого потока»

 

Госдума РФ ратифицировала соглашение по строительству газопровода «Турецкий поток», передает корреспондент Росбалта.

Межправительственное российско-турецкое соглашение было подписано в октябре 2016 года и уже ратифицировано Турцией. Основные положения документа направлены на создание прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режим, для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода.

Газопроводная система пройдет через акваторию Черного моря из России (от компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турции и будет состоять из двух ниток общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд куб. м газа в год, 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 года. Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного — около 200 км.

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