 

ЦРУ о бунте курсантов в Баку

Автор: Отдел информации 

Как сообщал ранее haqqin.az, ЦРУ выложило в интернет почти миллион рассекреченных документов. Первичное ознакомление показывает, что в огромном архиве ЦРУ содержатся некогда секретные документы, касающиеся советского Азербайджана.

Один из документов под номером CIA-RDP81-01036R000200080050-0 датирован июлем 1954 года. Содержащийся в документе информационный отчет касается предполагаемого бунта кадетов Бакинского авиационного училища.

В отчете говорится, что группа кадетов училища выразила недовольство обращением с ними. В связи с тем, что жалобы были направлены не по положенным официальным каналам, ситуация была расценена начальством как попытка бунта. К кадетам были применены дополнительные виды наказания.

Обострение конфликта вызвало необходимость проведения общего собрания училища, на котором упомянутая группа кадетов попыталась привлечь на свою сторону других учащихся. Начальник училища попытался прекратить собрание, но столкнулся с физическим сопротивлением со стороны кадетов, что, по мнению авторов отчета, стало беспрецедентной ситуацией в военной школе. Был скандал с весьма плохими последствиями.

Из Нухи (Шеки – ред.) был вызван полковник Евгений Лазарев для проведения расследования данного инцидента.

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