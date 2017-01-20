Стамбульский стрелок хотел стать смертником

Исполнитель теракта в ночном клубе в Стамбуле, уроженец Узбекистана Абдулкадир Машарипов планировал стать смертником во время нападения, однако взорванная им граната оказалась не боевой, а светошумовой, сообщает Hurriyet cо ссылкой на источник в следствии.

«Я приехал в Rеina, чтобы умереть. Когда я увидел, что граната оказалась светошумовой, я убежал», - рассказал Машарипов.

По словам террориста, от «эмира» ИГ из сирийской Ракки он получил видеокадры с интерьерами клуба для подготовки нападения.

«Когда я понял, что могу провести атаку, я попросил эмира в Ракке прислать мне кадры с интерьерами Reina. Я смотрел их снова и снова. После того как запомнил план клуба, я взял из дома оружие и совершил атаку», - сказал Машарипов.

По данным издания, следователи проверяют показания Машарипова. Его допрос ведется на русском языке, так как он плохо знает турецкий.