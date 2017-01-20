США создают ракету с дронами-камикадзе

Американской армии требуется ракета, способная нести и выпускать целый рой дронов для уничтожения многочисленных целей, передает Defense News.

После высвобождения из ракеты боевой заряд из роя квадрокоптеров должен снизить скорость, обнаружить цели, приземлиться на них и подорвать боеприпас, установленный на каждом БПЛА, которые в конкурсной документации названы "устройства, проникающие при помощи взрыва".

"Главной целью является создание ракеты дальнего радиуса действия, снаряженной роем беспилотных летательных систем, которая доставит УППВ до многочисленных целей. Данная разработка позволит существенно расширить поле применения ракет со стандартной боеголовкой", — говорится в задании Минобороны США на разработку.

Возможными целями в задании названы танки, крупнокалиберные пушки, бронеавтомобили, склады с ГСМ и боеприпасами.