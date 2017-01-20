Немецкие болельщики менее чем за 24 часа полностью скупили все билеты на чартерный рейс в Баку, которым в Азербайджан прилетит сборная Германии по футболу. Игра отборочного раунда чемпионата мира-2018 состоится 26 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Билеты были предложены турагентством Немецкого футбольного союза совместно с Национальным фан-клубом и раскуплены очень быстро. Теперь приобрести билеты можно будет только в случае отказа кого-то из болельщиков, уже купивших путевки в Баку.

Места на борту были ограничены и продавались только членам Национального фан-клуба. Цена пакета составляла 1149 евро.

Сборная Германии и ее болельщики прилетят в Баку из Дюссельдорфа 24 марта. Вылет – в 14:35 по местному времени, прилет – в 22:15. В пакет для фанатов входят визовая поддержка, две ночи в отеле Boulevard, трансфер из аэропорта в отель и со стадиона в аэропорт. Также немецких болельщиков обеспечат немецкоязычным гидом. Вылет из Баку во Франкфурт запланирован на 27 марта в 02:20.

При этом в предложение не включены билеты. Их фанаты должны приобрести на сайте Немецкого футбольного союза. Билеты в немецкий фан-сектор стоят 7 евро. Их может приобрести любой желающий, в том числе и фанаты, желающие отправиться в Баку самостоятельно.

Немецкий футбольный союз предупреждает тех болельщиков, в паспорте которых стоит виза в Армению.

«Вам придется дольше подождать у паспортного контроля и пройти собеседование. Если же в вашем паспорте есть запись о посещении так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», то вы не получите визу в Азербайджан. Данное правило будет применено и в том случае, если азербайджанские власти иными способами узнают о вашем посещении так называемой «НКР» и других оккупированных азербайджанских территорий», - говорится на сайте Немецкого футбольного союза.

Тут стоит добавить, что в последние годы штампы в паспорт при посещении захваченных азербайджанских земель не ставятся. Азербайджанская сторона узнает о посещении «НКР» из СМИ и других источников. Люди, побывавшие на оккупированных территориях, попадают в «черный список» МИД Азербайджана.

Возвращаясь к продаже билетов на предстоящий матч с действующими чемпионами мира, скажем, что в Азербайджане онлайн-продажа стартовала 10 января. Билеты можно приобрести на сайте АФФА. В кассах и в различных пунктах продажи билеты появятся 1 февраля.

В этот раз продажу начали раньше, чем обычно, чтобы избежать попадания билетов на «черный рынок». Учли и то, что вместимость Республиканского стадиона значительно меньше, чем на Бакинском Олимпийском стадионе, где в последние пару лет проводила свои матчи сборная Азербайджана. Как известно, в этот раз игра состоится на арене имени Тофика Бахрамова потому, что Олимпийский стадион будет готовиться к церемонии открытия Исламиады.

Билеты на матч Германия – Азербайджан стоят от 2 до 50 манатов. При этом примерно половину билетов можно будет приобрести за минимальную стоимость. Каждый болельщик может купить максимум пять билетов.