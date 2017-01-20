Вьетнам желал бы, чтобы Азербайджан продолжил оказывать помощь вьетнамской государственной нефтегазовой компании в разработке большего количества нефтегазовых месторождений в стране. Об этом президент Вьетнама Чан Дай Куанг сказал на встрече с министром энергетики Азербайджана Натиком Алиевым в Ханое, сообщили haqqin.az в Посольстве Азербайджана во Вьетнаме.

Президент Вьетнама также заявил, что готов создать благоприятные условия для ввоза азербайджанских товаров в страну.

"Для увеличения объема товарооборота Вьетнам готов экспортировать в Азербайджан продукцию агропромышленного комплекса, рыболовства, электронику и компьютеры", - сказал он.

Глава Вьетнама также отметил, что стороны должны рассмотреть вопрос возобновления сотрудничества в сферах образования, открытия прямых рейсов между Ханоем и Баку, расширения связей в области культуры и туризма.

Натик Алиев в свою очередь поблагодарил государство и правительство Вьетнама за создание благоприятных условий для проведения встреч, в ходе которых стороны достигли нескольких соглашений.

Министр также согласился с предложением президента Вьетнама по активизации двусторонних связей, в особенности в нефтегазовой, научно-технологической, культурной сферах и в области туризма.