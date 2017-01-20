Под завалами отеля в Италии найдены выжившие

Шесть выживших обнаружены под обломками отеля, который накрыла снежная лавина в Италии, сообщает агентство ANSA.

Лавина на отель сошла в минувшую среду и, скорее всего, была вызвана землетрясением, произошедшим в среду утром в центральной Италии. В момент происшествия внутри находились 20 постояльцев и восемь сотрудников. Известно, что извлечено тело одного погибшего.

Еще двое пострадавших были спасены ранее в четверг. Мужчины находились на улице и укрылись в автомобиле. У одного из них - сильное обморожение.