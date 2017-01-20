Следователи сломали жизнь бизнесмена: «Неси миллион, сука!»

Началось судебное расследование по делу еще одной преступной группировки в расформированном МНБ. Среди оборотней-чекистов на скамье подсудимых бывший начальник второго отделения Главного следственного управления МНБ полковник-лейтенант Вусал Алекперов. Он вместе с другими бандитами в погонах, в частности генералом Мовланом Шихалиевым, занимался вымогательством, шантажом и притеснением предпринимателей.

Как говорится в следственных материалах, одним из потерпевших по этому делу является владелец ООО Bərəkət İnşaat Акиф Гурбанов. Бизнесмен в 2002 году основал несколько строительных компаний и занимался возведением новостроек в Баку. Одним из его партнеров был и его земляк – владелец «Техникабанка», личный узник Эльдара Махмудова - Этибар Алиев.

В своих показаниях на следствии бизнесмен заявил, что познакомился с генералом Мовланом Шихалиевым еще в 1990-х годах. Старые знакомые 18 октября 2012 года встретились на свадьбе в доме торжеств «Бута». В разговоре Акиф Гурбанов спросил у Мовлана Шихалиева о судьбе арестованного сотрудниками МНБ Этибара Алиева. Генералу вопрос своего приятеля не понравился, и в ответ он выдал нецензурную брань в адрес своего нового узника - владельца банка. Вот тогда Акиф Гурбанов, не выдержав оскорблений в адрес друга, в открытой форме выразил недовольство Мовлану Шихалиеву, дескать, такие слова не красят его и как офицера МНБ, и как мужчину. Легкая словесная перепалка на свадьбе дорого обошлась бизнесмену.

Спустя два дня после этой неприятной беседы Акифа Гурбанова вызвали на ковер в МНБ. Бизнесмена пригласил на допрос полковник-лейтенант Вусал Алекперов.

В своем кабинете В.Алекперов тут же набросился на Гурбанова, обвиняя его в антиправительственных выступлениях.

«Ты пошел против государства. Ты собираешь людей на митинги в поддержку Этибара Алиева», - кричал сотрудник МНБ опешившему бизнесмену.

К тому же В.Алекперов объявил, что, по оперативным данным, бизнесмена соединяют с Этибаром Алиевым не только узы дружбы, но и общий бизнес.

Акиф Гурбанов попытался возразить наглому сотруднику МНБ: «Никакого общего бизнеса, я брал лишь кредиты в «Техникабанке», вовремя их возвращал, исправно платил проценты. Я брал кредиты и в других банках».

Однако полковника-лейтенанта МНБ убедить не удалось, и он устроил самую настоящую сушилку своенравному предпринимателю. Следователь затребовал у Акифа Гурбанова служебную документацию строительных компаний. Но своенравный бизнесмен парировал удар: «Готов предоставить, но по решению суда!» Формально все правильно, но по существу издевательство. Вусалу Алекперову нечем было возразить просвещенному гражданину. Следователь приказал явиться на следующий день.

Акиф Гурбанов отменил свою деловую поездку в Дубай и явился в МНБ в назначенный час, утром следующего дня. На сей раз бизнесмена завели в кабинет его давнишнего приятеля, с которым он случайно пересекся недавно на свадьбе, – в апартаменты генерала Мовлана Шихалиева.

«Если я захочу, то проверю все твои стройки. Я знаю, что и как вы строите», - поприветствовал приятеля генерал.

Бизнесмена завели в другой кабинет, к следователю Тахсину Агаеву. Здесь ему объявили сумму откупной: один миллион манатов! Достойный гражданин, отстаивающий свои права, усмехнулся и грозно ответил палачам: «Вы не получите ни копейки!»

«Тебе запрещен выезд из страны. Ты ни в какой Дубай не поедешь. Неси деньги, сука!» - процедил сквозь гнилые зубы следователь Тахсин Агаев.

Акиф Гурбанов не дрогнул бровью, и утром улетел в Дубай. И тут же против строптивого бизнесмена была задействована преступная схема Акифа Човдарова. В МНБ вызвали сыновей бизнесмена - Теймура и Вугара. Теймур Гурбанов работал в должности директора Хазарского филиала «Заминбанка». Сыновей бизнесмена фактически взяли в заложники, требуя у отца заплатить в кассу МНБ откупные.

«Я боялся вернуться в страну. Через месяц у меня закончился срок визы, и я уехал в Россию. Прожив там некоторое время, я уехал в Турцию. Так я скитался по разным странам. Каждый день мне звонил Вусал Алекперов и требовал вернуться в Азербайджан. Я сказал, что вернусь, если они снимут запрет на въезд и выезд в страну для меня. Он сказал, что они отменили этот запрет, и лично встретит меня в аэропорту», - показал на следствии бизнесмен.

В январе 2013 года Акиф Гурбанов все же вернулся в Баку. Ему тут же позвонили и потребовали явиться в МНБ.

«Не беспокойте меня и дайте мне время для того, чтобы я смог собрать миллион», - сказал вымогателям из МНБ Акиф Гурбанов.

Опасаясь ареста сыновей, Акифу Гурбанову все же пришлось заплатить следователям – он лично передал один миллион Вусалу Алекперову.

«Когда я передал деньги Вусалу Алекперову, он сказал мне, что если об этом кто-то узнает, то меня и моих сыновей посадят. Эти деньги я взял в долг. После этого я был вынужден взять кредит в банке и по сей день выплачиваю проценты. Эти бандиты сломали мне жизнь!» - горестно признает Акиф Гурбанов.