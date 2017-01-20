 

В Азербайджане изъяты крупные партии наркотиков

 

Около полукилограмма героина изъяли накануне сотрудники Управления полиции Сураханского района Баку в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По факту задержан житель поселка Говсан Азер Гулиев. У него полицейские обнаружили и изъяли 0,155 грамма героина. При обыске его дома найдено еще 402,163 грамма этого наркотика.

В тот же день сотрудники Управления полиции Балакенского района задержали жительниц села Газма – Шумейсат Алиеву и ее дочь Илаху. При обыске дома задержанных оперативники обнаружили 3 килограмма 446,27 грамма марихуаны, передает Sputnik.

Установлено, что наркотическое средство предприимчивой семье для дальнейшей реализации передал житель села Махамалар Кямран Бабаев.

В его доме при обыске стражи порядка нашли и изъяли 46,93 грамма марихуаны.

Кроме того, в Абшеронском районе 19 января задержан житель поселка Новханы Али Алескеров, у которого оперативники изъяли 8 килограммов 361 грамм марихуаны.

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