Доллар дорожает перед инаугурацией Трампа

Доллар дорожает к мировым валютам, в то время как инвесторы ожидают вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 15:21 по Баку индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,26% - до 101,42 пункта. Курс доллара к иене увеличивался до 115,33 иены за доллар со 114,86 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару уменьшался до 1,0633 доллара за евро с 1,0664 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Инаугурация Трампа состоится позднее в пятницу.

«У нас умеренно «бычий» прогноз по доллару, но мы не ожидаем такого же удорожания, как мы видели в последние несколько лет, может быть, рост курса доллара к мировым валютам будет на 3% в этом году», — приводит Reuters мнение валютного аналитика Commerzbank Тху Лан Нгуен.