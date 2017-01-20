Скандальную Багдасарян лишают водительских прав пожизненно

Савеловская прокуратура Москвы направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав участницы гонок на Gelandewagen, скандально известной Мары Багдасарян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Согласно данным ведомства, иск связан с медицинскими противопоказаниями для управления транспортными средствами, которые были обнаружены у Багдасарян.

Мара Багдасарян проходила свидетелем по делу о гонках на Gelandewagen с участием сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова. Она находилась в автомобиле, на котором нарушители пытались скрыться от полиции.

За неповиновение правоохранителям суд назначал ей наказание в виде десяти суток административного ареста. Позже ей было назначено еще 14 суток ареста. Также суд приговорил ее к 595 часам обязательных работ, отрабатывать она должна была их дворником.