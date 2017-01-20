Абдулатипов войдет в высший совет «Единой России»

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и глава Крыма Сергей Аксенов могут попасть в высший совет "Единой России". В генсовет партии могут быть включены секретари региональных отделений 29 регионов, в которых результат правящей партии на парламентских выборах 18 сентября превысил 54,2%, рассказал источник в ЕР.

«Всего 29 регионов. Секретари региональных отделений этих регионов могут войти в генеральный совет партии. Соответственно, главы этих регионов могут войти в высший совет. Это, в том числе, Абдулатипов, Аксенов, Шанцев», - цитирует его РИА Новости.

Также в числе этих 29 регионов на места в составе высшего совета ЕР могут рассчитывать главы Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.

Главы остальных 14 регионов могут остаться в руководящем составе «Единой России», пояснил источник. По его словам, в эту группу входят в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.