Такого рода истории больше в традициях шоу-бизнеса и спорта: звезд, которым еще вчера поклонялись миллионы фанатов, вдруг объявляют мошенниками, плагиаторами, алкоголиками и пр. И после скандала, старательно раздуваемого прессой, интерес к ним пропадает. Привыкшие купаться в лучах славы народные любимцы весьма болезненно переживают забвение, и порой все заканчивается трагедией…

Похожую драму ныне переживает Надежда Савченко. Нет, до полного забвения вчерашней всеукраинской любимицы еще не дошло, но и от былой славы практически ничего не осталось. И этот путь пройден менее чем за год.

Отсроченный провал

А начиналось все с того, что в 2014-м летчик Савченко воевала в Донбассе в составе батальона «Айдар», попала в плен к боевикам «ЛНР», а затем была вывезена в Россию. В марте 2016 года суд в Ростовской области признал ее виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорил к 22 годам лишения свободы. Свою вину она не признала.

Все это время не только в Украине, но и по всему миру шла мощнейшая кампания в поддержку Савченко. Ее называли несгибаемым борцом за независимость родины, смело отвечающим на суде своим обвинителям и даже позволявшим себе смеяться им в лицо.

Всегда тонко чувствовавшая настроения украинцев, Юлия Тимошенко, выступая в сентябре 2014 года на съезде «Батькивщины», объявила, что именно Савченко внесена под первым номером в список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Впрочем, тогда многие политические партии мечтали заполучить Савченко в свои ряды, ибо это повышало их рейтинг в глазах электората.

В мае 2016 года Надежду всей Украины обменяли на российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова. С каким восторгом встречала летчицу Украина, но столь же велик был и скептицизм по поводу продолжительности ее сотрудничества с Юлией Тимошенко. Обе женщины обладают ярко выраженными качествами даже не лидеров, а диктаторов, привыкших к беспрекословному подчинению, что априори исключало их совместимость. Но никто и предположить не мог, что свержение Савченко с пьедестала будет столь громким и стремительным.

Наиболее точную оценку случившемуся дал, пожалуй, Марк Фейгин - один из ее защитников в российском суде.

«Самый большой успех 2016 года – Савченко, самое большое разочарование – Савченко. Как говорится, успех – это отсроченный провал. Разочарование заключается в следующем: Украина не приняла Савченко, а Савченко, в свою очередь, не приняла Украину такой, какая она есть», - с сожалением признал он в беседе с корреспондентом издания «Гордон».

Прощайте, «Батькивщина» и ПАСЕ…

Едва ли не с самого начала появления Савченко в Верховной Раде, с первых ее выступлений в качестве депутата экспертное сообщество с удивлением стало подмечать полнейшее несоответствие речей Надежды с ожиданиями, возлагавшимися на нее украинцами. Пани летчица явно играла в свою игру, напрочь игнорируя свою партийную принадлежность, к тому же вольно или невольно подыгрывая силам, продолжающим утверждать, что в Украине идет гражданская война.

Дошло до того, что в украинских СМИ открыто стали писать о финансовой подпитке Савченко, осуществляемой Виктором Медведчуком, украинским политиком с пророссийскими взглядами, к тому же состоящим в кумовьях с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Так или нет последнее, никто, впрочем, толком не знает.

Но факт остается фактом: за рекордно короткий срок Савченко из олицетворения борьбы с Россией превратилась в подозреваемую в игре на стороне этого политика.

И на самом деле уж больно много неоднозначных действий было предпринято Надей. К примеру, отправилась она в начале декабря в Минск, где встретилась с главарями террористических группировок «ДНР» Александром Захарченко и «ЛНР» Игорем Плотницким. Партия «Батькивщина» сразу открестилась от своей причастности к этой встрече. Мол, Савченко сама все начудила. При этом непонятно, ради чего она общалась с этими сепаратистами – мандата на принятие каких бы то ни было решений у нее не было, нет и не будет.

Что в итоге? В итоге Савченко исключили из фракции «Батькивщины» в украинском парламенте. Там заявили, что принципы и политические убеждения нардепа и фракции не совпадают. Тимошенко, тем не менее, ввернула, что «Батькивщина» не будет инициировать лишение Савченко депутатского мандата. Однако, избавив свою партию от Савченко, пани Юлия наконец может вздохнуть спокойно: не придется теперь конкурировать в популярности с Надей.

Кроме того, важно напомнить, что 22 декабря Рада отозвала Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ. Решили не рисковать, не предоставлять непредсказуемой летчице возможности сболтнуть лишнего на всю Европу. Ее стремятся контролировать, но это ни у кого не получается: Савченко может подчиняться только Савченко и даже заявила о готовности сформировать свою общественную организацию.

И действительно, в конце прошлого года во Львове Надя представила свой проект: общественную платформу РУНА – «Рух українського народу», подразумевающую объединение активных, думающих украинцев.

«Это реформы украинского народа ради изменений системы – настоящих изменений», – заявила она. Савченко подчеркнула, что ее проект не является политическим. Но это Надя сейчас так говорит, что она заявит завтра - не берется предугадывать никто.

Она предала Родину?!

Можно лишь констатировать, что Надя совершила массу шокирующих поступков. К примеру, 10 января она опубликовала списки украинских пленных и пропавших без вести. По ее словам, украинская сторона подает запрос на 129 человек, из которых боевики подтверждают лишь 42. Советник же Службы безопасности Украины Юрий Тандита заявил, что списки Савченко опубликованы без разрешения родных и близких украинских заложников.

Увы, и после этого Савченко дала повод для скандала. На днях, говоря о вариантах деоккупации Донбасса, она заявила, что это возможно и военным, и мирным путем. По ее мнению, мирный путь деоккупации Донецкой и Луганской областей предполагает временный отказ от требования вернуть под контроль Украины Крым.

Позже она, правда, пыталась оправдаться. «Я никогда в жизни не скажу сдавать наш Донбасс и наш украинский Крым. В 2014 году я стояла на дежурстве и ждала приказа на боевой вылет, чтобы защищать Крым. И те, кто тогда находился в Верховной Раде, за закрытыми дверями приняли решение о сдаче полуострова. В 2014 году они его сдали. Те люди, которые сейчас с высоких трибун кричат, что вы завтра пойдете и заберете украинский Крым, – это горе-полководцы, они вас вперед никогда не поведут. В лучшем случае они будут где-то сзади, прятаться за вами», – выгораживалась она, обвиняя других.

Но сейчас ее уже мало кто слышит и вообще слушает. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат от Блока Порошенко Рефат Чубаров назвал «циничным и предательским» предложение Савченко о временном отказе от Крыма ради возвращения под контроль Украины оккупированных территорий Донбасса.

И уже прошла информация, что Генеральная прокуратура Украины предоставит юридическую оценку действиям народного депутата Надежды Савченко и выяснит, есть ли в ее действиях признаки государственной измены. Об этом в ходе заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности заявил ее глава нардеп Сергей Пашинский. Естественно, Савченко ответила, что готова отстаивать свою правоту в суде. «Своей вины я ни в чем не признаю, не совершала никаких действий, которые бы хоть в чем-то вредили государству», - добавила она.

Обвинят ли в итоге Савченко в госизмене, будет ли она лишена депутатского мандата и осуждена по такой позорной статье, сказать трудно. Но то, что Надежда Савченко умудрилась очень быстро растратить огромный кредит народной любви и доверия, - очевидный факт. И никого, кроме самой себя, винить в этом Надежда не вправе.