Турция все еще не может продать овощи в Россию

Турция надеется на то, что переговоры с РФ о поставках турецких овощей завершатся успешно, но о сроках говорить пока рано. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек в кулуарах Давосского форума, сообщает ТАСС.

"Думаю, этот процесс требует времени. Диалог будет продолжен, и я уверен, что вопрос будет разрешен", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда возможно возвращение турецких овощей на российский рынок.

При этом на вопрос, может ли это произойти в этом году, вице-премьер затруднился ответить.