ЦРУ: Раскол в Политбюро СССР по карабахскому конфликту

Как сообщал ранее haqqin.az, ЦРУ выложило в интернет почти миллион рассекреченных документов. Первичное ознакомление показывает, что в огромном архиве ЦРУ содержатся некогда секретные документы, касающиеся карабахского конфликта.

Один из документов под номером CIA-RDP91B00776R000600150001-9 датирован августом 1988 года. Это аналитический отчет о ситуации в Закавказье под названием «Волнения на Кавказе и вызов национализма».

В отчете говорится, что ситуация на Кавказе стала наиболее ярким и острым примером роста националистических настроений в результате перестройки. По мнению аналитиков ЦРУ, национальные конфликты на Кавказе явились серьезным испытанием для Горбачева и средством борьбы с ним его оппонентов из числа членов политбюро.

Авторы отчета считают, что неспособность Москвы сразу же положить конец армянским чаяниям привела к тому, что армянские националисты стали более уверенно выдвигать свои требования, а последующая жесткая политика привела к радикализации движения.

Отчет упоминает раскол по данному вопросу в политбюро. Консерваторы во главе со «вторым секретарем» Лигачевым и главой КГБ Чебриковым выступали за жесткие меры по сохранению статус-кво. Сам Горбачев и его сторонники выступали также за гласность и в вопросе этнических меньшинств, ожидая от них поддержки проводимых в стране реформ.

Далее в отчете упоминается, что советское руководство намерено решать проблему Нагорного Карабаха в рамках изменения общесоюзной национальной политики. Авторы отчета же считают, что на разработку новой национальной политики уйдет время, а стороны конфликта даже в мирное время навряд ли согласились бы с подобным планом.

В отчете говорится, что любые уступки армянам со стороны Москвы могут привести к усилению консерваторов в политбюро, а также раскручиванию центробежных сил по всему СССР.

В отчете особо отмечается, что Москве не удалось даже обеспечить контроль над партийными органами в Закавказье, которые оказались полярно разделены по этническому признаку.

Со своей стороны хотелось бы отметить, что прогнозы ЦРУ относительно дальнейшего развития ситуации в СССР так или иначе оказались верными. Рост национализма в результате неадекватной политики Кремля привел к возникновению новых горячих точек по всему Союзу, а в конце и к развалу страны на национальные республики.