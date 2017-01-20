Президента Гамбии обвинили в госперевороте

Африканский союз (АС) приравнивает намерение президента Гамбии Яйя Джамме остаться у власти, несмотря на проигранные выборы, к государственному перевороту.

В распространенном заявлении главы Комиссии АС Нкосазаны Дламини-Зумы подчеркивается "решительное неприятие государственных переворотов и неконституционной смены режима в Африке".

Оно также напоминает, что АС не считает Джамме президентом Гамбии после истечения срока полномочий 19 января и призывает его мирно передать власть законно избранному президенту Адаме Барроу.