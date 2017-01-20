Согласно информации, полученной из достоверных источников, на 102-й военной базе России в Армении создано подразделение, занимающееся макетами военной техники, сообщает Государственное телеграфное агентство Азербайджана.

Основная задача подразделения – размещение в определенных местах макетов ракетных комплексов, танков, артиллерии, с тем чтобы в будущем оказать психологическое давление на Азербайджан.

Отметим, что Минобороны России заказывает надувные макеты современного вооружения у компании «Русбал», создающей тепловые аэростаты и другие надувные сооружения.

Цена надувного танка Т-80 стоит порядка 16 тысяч долларов, а надувной комплекс С-300 обойдется примерно в 50 тысяч долларов.