Федерация футбола Армении отказалась от матча в Турции

Товарищеский матч между сборными Армении и Узбекистана, который должен был пройти в Анталье 12 февраля, не состоится из-за угрозы теракта.

Инициатором отмены игры выступила Федерация футбола Армении. Причиной стала нестабильная политическая ситуация в Турции.

«Учитывая, что в последнее время на территории Турции часто осуществлялись теракты, Федерация футбола Армении приняла решение отказаться от проведения товарищеского матча с Узбекистаном исходя из соображений безопасности», - говорится в заявлении армянской федерации.

Напомним, товарищеская встреча между национальными командами Армении и Узбекистана была запланирована на 12 февраля.