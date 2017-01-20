Правительство Азербайджана вплотную занялось восстановлением древних албанских храмов на территории страны, заявил haqqin.az госсоветник по вопросам религии и межнационального мультикультурализма Кямал Абдулла.

Редакция получила множество откликов на публикации о разрушающихся албанских церквях, представляющих памятники истории и культуры, в Огузе и Исмаиллы. Надо отметить, что и реакция имеющих отношение к этой проблеме госструктур была практически мгновенной.

«Специалисты Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана ознакомились с состоянием церквей и в ближайшее время представят руководству министерства свои предложения по восстановлению данных исторических памятников. На основании их заключения будут предприняты соответствующие меры по реставрации храмов», — заверили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Азербайджана.