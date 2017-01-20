Виновником трагедии стал 29-летний новозеландский гонщик команды Hyundai Хейден Паддон, сообщает Life.

Инцидент произошел на первом же этапе ралли. Автомобиль Паддона вылетел с трассы на повороте и, перевернувшись на крышу, сбил зрителя. Врачи боролись за жизнь потерпевшего, доставленного вертолетом в одну из клиник Ниццы. Однако из-за полученных травм тот скончался.

Организаторы приостановили соревнования. По факту смертельной аварии начато расследование.

По словам Паддона, он не справился с управлением из-за образовавшейся на трассе корки льда.

Победителем этапа стал другой пилот Hyundai — бельгиец Тьерри Невиль.