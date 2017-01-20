Стамбульский стрелок о расстреле ночного клуба: «Я бы сделал это снова»

Исполнитель теракта в ночном клубе в Стамбуле, уроженец Узбекистана Абдулкадир Машарипов не сожалеет о своем нападении и готов совершить его снова, сообщает сегодня газета Hurriyet со ссылкой на источник в следствии.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Власти Турции заявили во вторник о задержании исполнителя теракта Абдулкадира Машарипова.

«Я бы сделал это снова», — цитирует издание показания Машарипова. По его словам, приказ о нападении на ночной клуб он получил по смартфону от эмира ИГ из сирийской Ракки.

По информации источника издания, Машарипов готов больше рассказать о своих связях с ИГ, если турецкие власти помогут найти его четырехлетнего сына, который сейчас находится у его сообщников.