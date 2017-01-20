Правительство Дании против признания «геноцида армян»

Вопрос «геноцида армян» необходимо оставить историкам, заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, выступая на обсуждении проекта резолюции о признании «геноцида армян» в Османской Турции, передает Haberturk.

По словам главы МИД Дании, парламент страны должен придерживаться нейтральной позиции и не давать оценки историческим событиям.

Обсуждение проекта резолюции по «геноциду армян» прошло в рамках пленарного заседания парламента Дании.

Ранее общественная телерадиокомпания Дании DR сообщила, что один из инициаторов проекта резолюции – парламентская фракция партии Liberal Alliance решила не поддерживать документ по признанию и осуждению «геноцида армян» в Османской империи.