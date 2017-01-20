«Кероглу» и еще 12 мостов, которые объединят Европу

Мосты — главная тема чемпионата Европы 2020 года по футболу. Они присутствуют на логотипах всех 13 городов, в которых пройдут матчи, в том числе и на логотипе Баку, где состоятся четыре встречи Евро-2020.

Это первый чемпионат Европы, который примут более чем две страны. Чтобы создать ощущение единения, нужен был мощный символ. Мосты для этого подошли идеально. Они символизируют неразрывную связь европейских городов, народов, команд. Кроме общего логотипа Евро-2020, есть еще и уникальные: для каждого города со своим мостом.

С 21 сентября 2016 года города-участники представляли свои логотипы. В Баку презентация состоялась 30 сентября. На ней присутствовал и президент УЕФА Александер Чеферин. На логотипе Баку изображен мост «Кероглу», расположенный около Бакинского Олимпийского стадиона, на котором и пройдут три матча групповой стадии и один четвертьфинал Евро-2020.

Мост «Кероглу» был сдан в эксплуатацию в 2012 году. В общей сложности дорожная развязка вблизи одноименной станции метро включает девять мостов.

А какие мосты изображены на логотипах других 12 городов? Последним городом, который провел презентацию, является Санкт-Петербург. Презентация состоялась вчера. На питерском лого изображен Дворцовый мост.

«На то, как разводится самый известный мост Петербурга, приезжают посмотреть сотни тысяч туристов со всего мира. Теперь он станет еще популярнее, — пишет «Советский спорт». — Вообще концепция с мостами придумана как будто специально для Северной столицы: по количеству и разнообразию мостов российский город Евро-2020 точно чемпион».

На логотипе Лондона изображен один из самых знаменитых мостов мира — Тауэрский мост, соединяющий два берега Темзы в городе, в котором пройдут полуфиналы и финал чемпионата Европы.

Амстердам представил на логотипе мост Магере-Брюг, что переводится буквально как «Тощий мост». Этот мост для пешеходов и велосипедистов через реку Амстел разводится с 1671 года.

Мост у церкви Святого Антония изображен на логотипе Бильбао. Баски отдали явное предпочтение церкви, а не мостику рядом с ней. Хотя вся композиция действительно впечатляет.

Брюссель. Мост Собески, построенный в начале 20-го века, расположен рядом с Атомиумом — одной из самых популярных достопримечательностей столицы Бельгии.

На логотипе Будапешта представлен Цепной мост, который соединяет две исторические части города — Буду и Пешт. Его открыли в 1849 году, и он стал первой постоянной переправой через Дунай.

Бухарест выставил на логотипе Бессарабский мост. Построенный в 2011 году, он соединяет два крупных района столицы Румынии.

Мост Клайд Арк в Глазго также называют «Косой мост». Его отличительные черты — изогнутый дизайн, арка над конструкцией и то, как он пересекает реку — под углом.

На логотипе Дублина изображен мост, названный в честь ирландского писателя Самюэла Беккета. Его собирали в Голландии, а в Ирландию привезли уже в готовом виде в 2008 году. Внешне мост напоминает арфу — государственный символ Ирландии.

Пожалуй, самым необычным мостом на логотипах Евро-2020 является круглый мост в Копенгагене. Новая пешеходная переправа появилась в Копенгагене в 2015 году. Она состоит из пяти круглых «палуб» с мачтами.

Мюнхенский мост Виттельсбахов был открыт в 1905 году и назван в честь королевской семьи. Его украшает памятник первому герцогу этой династии, правившему в Баварии.

И, наконец, логотип Рима. Мост Святого Ангела, которому уже больше 1800 лет, — старейший из всех. Конечно, его перестраивали, но появился он во втором веке. На его перилах статуи ангелов — они есть и на логотипе Рима к Евро-2020.