 

В Киеве арестован племянник жены Ислама Каримова

 

В Киеве по ходатайству прокурора Соломенский районный суд применил экстрадиционный арест в отношении 33-летнего гражданина Узбекистана, который находится в международном розыске за совершение тяжких преступлений, сообщает пресс-центр прокуратуры столицы Украины.

В комментарии узбекской служба Радио Свобода представитель пресс-службы Соломенского райсуда города Киева подтвердил информацию о том, что задержанный Акбарали Абдуллаевым является сыном Тамары Сабировой, сестры супруги покойного президента Узбекистана Татьяны Каримовой.

Абдуллаев был задержан сотрудниками Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Государственной пограничной службы Украины. При себе мужчина имел паспорта гражданина Доминиканской Республики и Узбекистана. Как передает издание Fakty.Ua, он пытался въехать на территорию Украины через аэропорт в Жулянах, но при проверке документов на контрольно-пропускном пункте «Киев» сработала база данных Интерпола.

Выяснилось, что задержанный находится в международном розыске по подозрению в присвоении средств в размере более $91 млн, сокрытии иностранной валюты на сумму около $200 млн и 271 тысячи 602 евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тысяч латвийских лат, а также в служебном подлоге.

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