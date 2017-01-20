Таджикистану угрожают афганские боевики

На границе Афганистана с Таджикистаном скопились 10-15 тысяч боевиков различных террористических организаций, заявил журналистам в пятницу министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзод, передает РИА Новости.

"Посчитать точно нам не удалось, но это примерно 10-15 тысяч боевиков различных террористических организаций. Обстановка в Афганистане сложная. Это ни для кого не секрет, и эта ситуация вызывает наше беспокойство", — сказал глава МВД.

Он отметил, что в Афганистане также есть граждане Таджикистана, вступившие в различные террористические организации. "Но там не только граждане Таджикистана, там выходцы из нескольких стран. Сотрудники правоохранительных органов Афганистана работают там днем и ночью, но обстановка очень сложная", — сказал министр.

При этом он отметил, что с таджикской стороны граница с Афганистаном полностью контролируется.