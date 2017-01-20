Дональд Трамп, который через несколько часов будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США, начал день с посещения церкви Святого Иоанна, расположенной у Лафайет-сквер, буквально в сотне метров от Белого дома.

Республиканца сопровождали члены его семьи. К ним также присоединился избранный вице-президент США Майкл Пенс с супругой.

После богослужения следующий глава государства вместе с супругой прибудет в Белый дом, где их у парадного входа - под сводами так называемого Северного портика - встретит уходящий президент Барак Обама.

Затем президентский кортеж отправится из Белого дома на Капитолийский холм, к зданию Конгресса, где и начнется церемония инаугурации.