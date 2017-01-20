В здании Сабунчинского районного суда продолжился процесс по делу генерала МНБ Акифа Човдарова и бывших его подчиненных.

Очередное заседание началось с того, что гражданку Сону Гулиеву признали наследницей и потерпевшей по эпизоду с ее мужем Азером Гулиевым, который скончался в августе прошлого года.

Затем свои показания представили другие потерпевшие. Бывший сотрудник полиции Неман Керимов сообщил суду, что в 2008 году взял в долг у Севиндж Рустамовой, с которой состоял в близких отношениях, 30 тысяч манатов. Керимов обещал вернуть деньги через восемь месяцев, однако этому помешало самоубийство его матери – Светланы. Он был вынужден просить у Рустамовой отсрочить срок расплаты.

По словам потерпевшего, в то время он служил в Управлении полиции Наримановского района и дружил с сотрудником МНБ Эльчином Чираговым, который работал в том же административном здании.

Как-то Неман Керимов познакомил Чирагова с Рустамовой, и вскоре парочка начала встречаться. В то же время Чирагов был в приятельских отношениях с начальником отдела МНБ Салимом Мамедовым, которому во время празднования в ресторане «Шеки» дня рождения своего сына представил Немана Керимова.

Все эти перекрестные знакомства и привели впоследствии к преступлению. На суде Н.Керимов поведал, что однажды он с двоюродным братом провел в отеле «Элит» ночь с девушками не самого строгого поведения, а утром в дверь номера постучали сотрудники МНБ, приказали полицейскому следовать за ними. Пришлось подчиниться, и только после того как его привезли в главное здание МНБ, он узнал, что его задержали из-за долга Севиндж Рустамовой.

Самое примечательное в этом эпизоде то, что женщина обратилась не в суд или в полицию, а в управление МНБ на транспорте, которым руководил Акиф Човдаров.

Вскоре в кабинет на втором этаже здания МНБ, где держали Керимова, вошли его «новые друзья» Салим Мамедов и Эльчин Чирагов, потребовавшие вернуть долг Рустамовой. Керимов объяснил, что он частями уже отдал Севиндж 10 тысяч манатов и остался должен ей всего 20 тысяч.

Как бы не слыша его, Мамедов достал пистолет и стал его демонстративно протирать полотенцем. А затем попытался заставить Мамедова взять его в руки, однако это ему не удалось, поскольку незаконно задержанному полицейскому этот трюк был хорошо знаком.

Тогда Керимову и его двоюродному брату Эльвину, которого тоже привезли в МНБ, приказали позвонить их дяде Закиру Мовсумову, работавшему начальником Департамента транспорта Сумгаита. Мовсумов сразу приехал в МНБ, и начался торг.

Сначала А.Човдаров и его люди потребовали от чиновника за освобождение сына и племянника 250 тысяч манатов, однако после долгих препирательств стороны сошлись на 80 тысячах. Согласно договоренности, те 20 тысяч, что Неман был должен Севиндж Рустамовой, были включены в эти 80 тысяч манатов. То есть преступникам в погонах должно было остаться всего-то 60 тысяч…

Однако через несколько дней Севиндж позвонила Неману и сообщила, что ей вернули всего 14 тысяч и что она обратилась в Управление по борьбе с организованной преступностью МВД, чтобы заставить его отдать еще 6 тысяч.

Неман и его двоюродный брат позвонили самому Акифу Човдарову и рассказали об этом. Генерал заявил, что прогонит как паршивую собачонку Эльчина Чирагова, если он не вернет Севиндж эти шесть тысяч. И деньги моментально оказались у Рустамовой.

Заседание запомнилось и тем, что Акиф Човдаров поднялся с места и принялся обвинять потерпевшего в лжесвидетельстве. «Ты просто истеричка и наглец!» - орал он на Керимова.

Эта реплика дорого обошлась А.Човдарову, потому что потерпевший сказал ему то, чего еще никто не осмеливался сказать ему даже в этом суде. «Ты преступник и не достоин звания генерала», - заявил опешившему Човдарову потерпевший. Но на эту реплику Немана Керимова заявили протест адвокаты Човдарова.

Сам же генерал почему-то попытался покинуть свою стеклянную камеру, на что тут же отреагировал председательствующий на процессе судья Габиб Гасанов. «Ты куда собрался? Ты спросил разрешения у меня? Сядь на место», - одернул он Човдарова.