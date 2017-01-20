МИД России: «В Венесуэле реализуется сценарий «цветной революции»

Ситуация в Венесуэле развивается по сценарию «цветной революции». Такую оценку событиям в этой стране сегодня дали в МИД России, сообщает ТАСС.

«Ситуация в Венесуэле продолжает накаляться, - отметили в российском дипведомстве. - Радикальное крыло антиправительственного лагеря, вставшее у руля национального парламента, усилило агрессивную риторику и взяло курс на «гражданское неповиновение». Идет подготовка демонстраций, планируемых на ближайшие дни, которые чреваты - или заранее срежиссированы в таком ключе - столкновениями с правоохранительными органами и провоцированием насилия и жертв».

«Такой «цветной» сценарий, к сожалению, не нов. Его ход и последствия нетрудно просчитать, если вспомнить события, имевшие место в последние годы в ряде других стран мира», - добавили в МИД РФ.

В российском дипведомстве указали, что в такой ситуации призыв к продолжению диалога между правительством и оппозицией должен прозвучать с удвоенной силой.

«Провокаторам нужно ясно понять, что поддержку они не получат, потому что это противоречит решениям в пользу конституционных законности и порядка, принятым всеми государствами Западного полушария, стремлению венесуэльцев, как и всех латиноамериканцев, искать решения, какими бы сложными они ни казались, не в силовом противостоянии и митинговой стихии, а за столом переговоров в интересах мира и стабильности в своих странах и в регионе в целом», - отметили в Министерстве иностранных дел.

В МИД РФ также констатировали, что российские оценки о необходимости урегулировать ситуацию на основе диалога между правительством и оппозицией «совпадают с преобладающим мнением в Латинской Америке и вне ее». В министерстве добавили, что радикальные резолюции, направленные на слом хрупкого мира в стране, фактически не получили поддержки с чьей-либо стороны.