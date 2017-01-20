Турция отказалась от требования немедленной отставки Асада

Турция больше не считает отставку президента Сирии Башара Асада условием прекращения войны. Нужно выдвигать реалистичные требования, заявил вице-премьер Мехмет Шимшек накануне переговоров в Астане. Ранее на отставке Башара Асада настаивали и Анкара, и повстанцы, передает ВВС.

Анкара больше не может настаивать на точке зрения, что сирийский конфликт нельзя урегулировать без участия президента Асада, сказал Шимшек, выступая на экономическом форуме в Давосе. При этом он подчеркнул, что вина за продолжающуюся почти шесть лет войну, которая унесла жизни сотен тысяч человек, "полностью лежит на Асаде".

Турция на протяжении последних лет выступала за уход сирийского президента от власти и поддерживала повстанцев, которые борются с его режимом. Однако, как сказал турецкий вице-премьер, его страна должна быть реалистичной, "поскольку на деле ситуация резко изменилась".

"Мы должны быть прагматиками, реалистами", - цитирует Шимшека Рейтер.

Заявление турецкого вице-премьера прозвучало за несколько дней до начала мирных переговоров по Сирии, запланированных на 23 января в Астане. Инициатором встречи стали Россия и Турция, а также Иран.