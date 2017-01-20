Обама покинул Белый дом

Президент США Барак Обама в пятницу покинул Белый дом, чтобы позже в пятницу передать полномочия своему преемнику - Дональду Трампу, передает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

Согласно традиции Обама оставил в рабочем кабинете письмо для следующего президента. О его содержании не сообщается.

Местное телевидение показало момент, когда Обама, видимо, оставляет это письмо, а затем выходит из здания. На просьбу журналистов сказать напоследок что-нибудь американскому народу, Обама сказал: "Спасибо".