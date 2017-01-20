 

Украина возобновит строительство стены на границе с Россией

 

В бюджете Украины на 2017 год заложено 200 млн гривен на возобновление строительных работ по возведению заграждения на российско-украинской границ. Строительство стены возобновится в весной 2017 года, заявила глава Харьковской области Юлия Светличная, сообщается на сайте Харьковской областной государственной администрации.

«Строительство сейчас действительно приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием в настоящее время финансирования», — говорится в сообщении. Однако там же отмечается, что работы будут возобновлены в апреле—мае 2017 года.

Проект «Стена» подразумевает сооружение заграждения на российско-украинской границе. На первом этапе с 2015 года проводятся работы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе запланировано строительство стены в Луганской и Донецкой областях. Строительные работы проводятся Министерством обороны Украины.

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