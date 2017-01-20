 

Россия выдала Италии врага азербайджанского вора

 

Россия выдала Италии грузинского мафиози Джемо (Джемал Микеладзе). До марта 2016 года он отбывал наказание в кемеровской колонии за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, его подозревают в создании преступного сообщества.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк, сотрудниками ФСИН России и НЦБ Интерпола России осуществлена экстрадиция гражданина Грузии Джемала Микеладзе. Ранее его экстрадиции препятствовало наличие российского гражданства, однако в ходе проведения проверки выяснилось, что оно было получено с нарушением действующего законодательства.

Передача разыскиваемого состоялась в международном аэропорту Шереметьево.

О задержании в Кемеровской области так называемого "вора в законе" Джемала Микеладзе, именуемого в преступной среде как Джемо, стало известно 3 марта 2016 года. В криминальном мире отмечают, что в аресте Джемо не последнюю роль сыграл его враг, азербайджанский криминальный авторитет Вагиф Бакинский.

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Россия выдала Италии врага азербайджанского вора
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