Россия выдала Италии врага азербайджанского вора

Россия выдала Италии грузинского мафиози Джемо (Джемал Микеладзе). До марта 2016 года он отбывал наказание в кемеровской колонии за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, его подозревают в создании преступного сообщества.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк, сотрудниками ФСИН России и НЦБ Интерпола России осуществлена экстрадиция гражданина Грузии Джемала Микеладзе. Ранее его экстрадиции препятствовало наличие российского гражданства, однако в ходе проведения проверки выяснилось, что оно было получено с нарушением действующего законодательства.

Передача разыскиваемого состоялась в международном аэропорту Шереметьево.

О задержании в Кемеровской области так называемого "вора в законе" Джемала Микеладзе, именуемого в преступной среде как Джемо, стало известно 3 марта 2016 года. В криминальном мире отмечают, что в аресте Джемо не последнюю роль сыграл его враг, азербайджанский криминальный авторитет Вагиф Бакинский.