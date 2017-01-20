Ильхам Алиев: "Проект "Север-Юг" будет интегрирован в Шелковый путь"

В ближайшие два года проект "Север-Юг", соединяющий Индию, Иран, Азербайджан, Россию, Северную Европу и Ближний Восток, будет интегрирован в Шелковый путь, что позволит открыть новый транспортный маршрут, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интерактивного заседания "The Silk Road Effect" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Надеемся, что в текущем году мы с нашими партнерами в Грузии и Турции завершим очень важный для Шелкового пути отрезок между Баку, Тбилиси и Карсом, и это даст возможность в течение долгих лет получать пользу от этого проекта",- сказал глава государства,

По словам президента Азербайджана, этот проект сократит маршрут из Китая в Европу с 30-35 до 14 дней. Это будет самый короткий маршрут, однако, конечно, не будет самым дешевым.

"Сейчас мы с нашими с партнерами работаем над тем, чтобы сделать маршрут привлекательным с коммерческой точки зрения, и установить единый уровень тарифов. Пока что события в этом направлении развиваются позитивно, и до завершения проекта мы воспользуемся большим движением грузов. В то же время мы инвестируем в портовую инфраструктуру. В настоящее время мы строим самый большой порт на Каспии, который будет принимать более 25 миллионов тонн грузов в год",- сказал президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, Шелковый путь должен проходить и по морю. Поэтому для обеспечения продолжительного развития этого проекта должна существовать достаточная транспортная инфраструктура, порты, суда и танкеры.