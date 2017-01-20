 

Трамп совершит революцию в добыче нефти в США

 

США при президенте Дональде Трампе намерены добиться энергетической независимости от ОПЕК, сократить регулирование в энергетике и произвести "революцию" в местной добыче углеводородов, включая шельфовую добычу, говорится в изложении программы новой администрации на сайте Белого дома.

"Президент Трамп намерен добиться энергетической независимости от картеля ОПЕК и любых стран, враждебных нашим интересам", — сообщает Белый дом.

"Слишком долго нас сдерживало обременительное урегулирование в энергетической индустрии. Президент Трамп намерен упразднить вредные и необязательные политические меры", — говорится в программе Белого дома.

"Администрация Трампа будет приветствовать революцию в области добычи шельфового газа и нефти, чтобы вернуть рабочие места и благосостояние миллионам американцев", — говорится в сообщении.

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