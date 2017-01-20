 

В Вашингтоне задержали десятки противников Трампа

 

Правоохранительные органы задержали 50 человек, принявших участие в акциях протеста против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на полицию.

"Пятьдесят человек были задержаны", — заявил представитель полиции.

По данным агентства Рейтер, протестующие против Трампа в ходе демонстрации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне. Как отмечало агентство, участники акции протеста, одетые в черные одежды, также повредили витрину банка Bank of America.

412 просмотров


Старости
Генпрокуратура Азербайджана: «Михаил Горбачев отказывается от дачи показаний»
Генпрокуратура Азербайджана: «Михаил Горбачев отказывается от дачи показаний» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 2° / 1°
21 Янв 6° / 1°
22 Янв 7° / 1°
23 Янв 6° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8311 AZN
1 EUR   =   1.9483 AZN
1 RUB   =   0.0308 AZN


Новостная лента

Шимон Бриман: «Трамп поддержит Азербайджан - цитадель стабильности и прозападного развития» эксклюзив
Трамп назначил нового министра обороны США
Нефть продолжает дорожать
США выйдут из Транстихоокеанского партнерства
Трамп не изменил самому себе комментарий по горячим следам
В Вашингтоне задержали десятки противников Трампа
Трамп подписал первые указы
Трамп совершит революцию в добыче нефти в США
Белый дом: США нейтрализуют угрозы от Ирана и КНДР
Ильхам Алиев: "Проект "Север-Юг" будет интегрирован в Шелковый путь"
В Стамбуле обстреляли из гранатомета здание управления безопасности
Россия выдала Италии врага азербайджанского вора
Украина возобновит строительство стены на границе с Россией
Обама покинул Белый дом
Взрыв в пригороде Парижа
Россия расширяет военную базу в Сирии
Коллектив NIKOIL I BANK посетил Аллею шехидов фоторепортаж
Турция отказалась от требования немедленной отставки Асада
МИД России: «В Венесуэле реализуется сценарий «цветной революции»
А с начальника Департамента транспорта Сумгаита потребовали 80 тысяч манатов… haqqin.az из зала суда
Трамп: «США не будут ничего навязывать другим странам» Онлайн с Haqqin.az, обновлено 21:56
Ахмедова кинули на 64 тысячи
Таджикистану угрожают афганские боевики
В Киеве арестован племянник жены Ислама Каримова
Турецкая армия понесла тяжелые потери в Сирии