В Вашингтоне задержали десятки противников Трампа

Правоохранительные органы задержали 50 человек, принявших участие в акциях протеста против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на полицию.

"Пятьдесят человек были задержаны", — заявил представитель полиции.

По данным агентства Рейтер, протестующие против Трампа в ходе демонстрации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне. Как отмечало агентство, участники акции протеста, одетые в черные одежды, также повредили витрину банка Bank of America.