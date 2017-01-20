 

Трамп не изменил самому себе комментарий по горячим следам

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Наиболее ожидаемое событие не только этого года, а, пожалуй, последних пары лет, когда решался вопрос, кто сменит в Белом доме уходящего Барака Обаму, свершилось. В Вашингтоне приведен к присяге 45-й президент Соединенных Штатов – Дональд Трамп. Никакие страхи относительно возможного срыва процедуры не подтвердились. Нельзя сказать, что они были совсем лишены оснований.

Накануне были разговоры о массовых акциях протестов, многие конгрессмены отказались принимать участие в мероприятии. Достаточно сказать, что в Вашингтоне за Трампа голосовало лишь четыре процента населения, и столица не очень дружественно настроена к новому президенту. Но для самих американцев все же сама процедура мирной передачи власти важнее партийных и личных предпочтений: уникальная традиция ни разу не нарушалась с 1789 года, когда был избран Джордж Вашингтон, ею очень гордятся и резонно считают примером подражания для других.

Единственный момент, который можно с натяжкой отнести к омрачившим церемонию – отсутствие на ней президентской четы Бушей-старших. 18 января девяностолетние супруги Буши были госпитализированы в Хьюстоне с подозрением на пневмонию, так что их участие было исключено. Остальные президентские пары, включая старейшую – Джимми Картера с супругой – присутствовали на торжествах.

На самой инагурации центральным событием после принятия клятвы новым президентом стала его речь. И если не знать всех обстоятельств, можно было бы решить, что это речь какого-то латиноамериканского лидера, играющего на традиционных в тех местах социалистических и националистических нотах.

Дональд Трамп пообещал забрать власть у Вашингтона и отдать ее народу. Среди лозунгов прозвучали призывы покупать американское и брать на работу американцев, вернуть Америке границы.

“America first” – «Aмерика превыше всего!» - это был главный лейтмотив выступления после «общенародных мотивов». Прошло время слов, настало время действий, заверил Дональд Трамп свой народ. В этих словах не было ничего нового по сравнению с тем, что заявлял Трамп в своих предвыборных речах.

Как глава мощнейшей экономики мира намерен выстраивать закрытую национальную экономику, Трамп, конечно, не знает, как не знает этого никто: время не повернуть вспять в 70-80-е года, но ему это кажется правильным, потому что кажется понятным. Как никогда раньше возраст президента сказывается на его представлениях о том, как устроен мир и как его устроить лучше.

Забавно, что президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Дональд Трамп родились в одном году, в 1946, и его ровесники раньше успели по два срока провести в Белом доме. Однако именно Дональд Трамп говорит и действует так, будто формирование его политических взглядов полностью завершилось в 80-е. И Клинтон, и Буш выглядят куда более современными людьми, чем их одногодок, но править нынче – ему. У политики народничества есть естественные границы: нельзя обещать бесконечно, невыполненные обещания накапливаются и давят своим весом на новые. Кажется, уже в первой речи Дональд Трамп дал слишком много обещаний своему народу.

Главный вывод после инаугурации: Трамп остался верен предвыборной платформе…

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