США выйдут из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом говорится в изложении программы новой администрации на сайте Белого дома.

Кроме того, Вашингтон намерен пересмотреть соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. Не исключено, что страна выйдет из этого договора.

Также отмечается, что США будут использовать все инструменты против государств, которые нарушают торговые соглашения.

В тексте также говорится, что сражаясь в торговле честно и жестко, Америка сможет вернуть себе рабочие места, поднять зарплаты и поддержать промышленность.