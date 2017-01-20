Нефть продолжает дорожать

Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу, не изменив динамики на фоне инаугурационной речи президента США Дональда Трампа и публикации программы новой администрации Белого дома, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 22:11 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,25% — до 55,38 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,15% — до 53,24 доллара за баррель. При этом цены на нефть существенно не меняли динамику в ходе инаугурации Трампа.