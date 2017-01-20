Трамп назначил нового министра обороны США

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о назначении на пост министра обороны отставного генерала Джеймса Маттиса. Как передают американские СМИ, это первый указ, который он подписал после инаугурации.

Джеймс Маттис — генерал Корпуса морской пехоты США, бывший командующий Межвидового командования вооружённых сил США с 9 ноября 2007 года до 2010 года. С 9 ноября 2007 по 8 сентября 2009 года — по совместительству Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации. До этого командовал 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, служил командующим Центрального командования ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты США в течение войны в Ираке.