 

Трамп пожал руку Клинтон

 

Президент США Дональд Трамп пожал руку экс-кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон, сообщает телеканал CNN.

Два основных кандидата в президенты в рамках выборов 2016 года встретились на инаугурационном обеде в Капитолии в Вашингтоне.

Трамп подошел к столу, за которым сидела Клинтон, и пожал ей руку. «Спасибо, что пришла сюда, спасибо», — сказал ей 45-й президент США.

Отмечается, что на обед гостям подадут лобстера из штата Мэн, говядину из Вирджинии и креветки из Мексиканского залива.

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